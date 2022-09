POL-PDMT: Drogenhändlerring im Westerwaldkreis zerschlagen

Bad Marienberg (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, den 06.09.2022, bis Dienstag, den 20.09.2022, kam es in der Triftstraße in Bad Marienberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus und entwendeten Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

