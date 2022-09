Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hundsangen, B8/L314 (ots)

Hundsangen - Am Dienstag, den 20.09.2022 um 15.20 Uhr befährt eine 56jährige Frau aus Hessen mit ihrem PKW die L314 aus Richtung Thalheim kommend in Richtung Weroth und bleibt am Kreuzungsbereich L314/B8 stehen. Sie übersieht die Vorfahrtsberechtigte 36jährige aus der Verbandsgemeinde Selters, die mit ihrem PKW die B8 aus Richtung Hundsangen kommend befährt und fährt in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten und eine Mitfahrerin blieben unverletzt.

