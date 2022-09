POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl

Hundsangen, B8/L314 (ots) - Hundsangen - Am Dienstag, den 20.09.2022 um 15.20 Uhr befährt eine 56jährige Frau aus Hessen mit ihrem PKW die L314 aus Richtung Thalheim kommend in Richtung Weroth und bleibt am Kreuzungsbereich L314/B8 stehen. Sie übersieht die Vorfahrtsberechtigte 36jährige aus der Verbandsgemeinde Selters, die mit ihrem PKW die B8 aus Richtung Hundsangen kommend befährt und fährt in die Kreuzung ein. ...

