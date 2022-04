POL-HSK: Zeugen nach Unfall gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg: In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte eine Glasscheibe einer Pizzeria in der Straße "Markt" beschädigt. Die Täter warfen einen Stein durch die Scheibe im Thekenbereich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann Telefon: ...

