Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.08.2022

Pi Leer/Emden (ots)

Mann bei Abbrucharbeiten schwerverletzt ++ Diesel gestohlen ++ Trike-Fahrer durch Pappe leichtverletzt ++ Mehrere Unfallverursacher gesucht ++ Bargeld aus Geldkassette eines Eierverkaufsstands entwendet ++ Einbruchdiebstahl

Leer - Mann bei Abbrucharbeiten schwerverletzt

Bei Abbrucharbeiten in der Leeraner Hauptstraße ist am 29.08.22 gegen 10.30 Uhr ein 48-jähriger Mann aus Hesel schwerverletzt worden. Er war von einem Stahlträger zu Boden gedrückt und eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen war die Hauptstraße für etwa zweieinhalb Stunden vollgesperrt.

Emden - Diesel gestohlen

In Emden ist in den vergangenen Tagen aus mindestens sieben Lkw-Tanks Dieselkraftstoff gestohlen worden. Sechs Taten geschahen in der Zeit zwischen dem 27.08., 14.30 Uhr und dem 29.08.22, 5.20 Uhr auf einem abgesperrten Firmengelände in der Württemberger Straße. Die Tankdeckel waren für den Diebstahl von den bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf einem Firmengelände in der Nesserlander Straße zwischen dem 28.08.22, 16.30 Uhr und dem 29.08.22, 7.30 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Geldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Trike-Fahrer durch Pappe leichtverletzt

Ein 53-jähriger Trike-Fahrer aus Rhauderfehn ist am 27.08.22 um 12.30 Uhr bei einem Unfall in der Hauptstraße leichtverletzt worden. Der Trike-Fahrer fuhr in Richtung Rhauderfehn, als ihm in Höhe des Bürgermeister-Tholen-Wegs ein 31-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem Ford Focus inklusive Anhänger entgegenkam. In dem Anhänger befand sich Pappe, die mit einem Netz gesichert war. Dennoch löste sich ein Stück Pappe vom Anhänger und traf den Trike-Fahrer an der Schulter. Er wurde leicht verletzt.

Leer, Weener - Mehrere Unfallverursacher gesucht

In Leer und Weener ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen gekommen, bei denen sich die Verursacher jeweils unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernten. Am gestrigen Montag, 29.08.22, ungefähr zwischen 9 und 10.30 Uhr wurde in der Ringstraße in Höhe der Rymeerstraße ein geparkter roter Toyota Auris an der linken Stoßstange beschädigt.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Tag zwischen 12 und 17 Uhr in der Leeraner Deddo-Cramer Straße. Dort war ein schwarzer BMW 523I auf einer Auffahrt geparkt. Vermutlich bei einem Wendemanöver eines unbekannten Pkw-Fahrers auf dieser Auffahrt touchierte dieser den BMW und verursachte Lackschäden am hinteren rechten Kotflügel.

Auch in Weener wurde zwischen dem 27.08. und dem 29.08.22, 5 Uhr, ein brauner Transporter, ein Opel Vivaro, beschädigt. Der Vorfall ereignete sich auf einem öffentlichen Parkplatz in der Osterstraße.

Die verursachenden Personen der jeweiligen Vorfälle, sowie Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Bargeld aus Geldkassette eines Eierverkaufsstands entwendet

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 25.08., 19 Uhr und dem 26.08.22, 16 Uhr in der 1. Südwieke eine Geldkassette eines Eierverkaufsstands aufgebrochen. Anschließend entwendeten die oder der Täter das darin befindliche Bargeld in zweistelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Holtland - Einbruchdiebstahl

Eine bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht vom 28.08., 22.30 Uhr und dem 29.08.22, 11.40 Uhr in ein Lokal in der Süderstraße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten im Inneren mehrere Räume und eine Wohnung im Obergeschoss. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

