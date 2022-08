Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Samstag, den 27.08.2022

++ Schmuggel von Cannabis ++ Diebstahl eines Wohnmobils ++ Tageswohnungseinbruch ++ Brand von Buschwerk ++ Diebstahl von Fahrrädern ++ Gefährliche Körperverletzung, Unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von BTM ++ Fahndungseinstellung nach vermisstem 20-Jährigen ++ Fahren unter BTM ++

Leer - Schmuggel von Cannabis

Am Donnerstagabend wurden durch das Grenzüberschreitende Polizeiteam Drogenkontrollen mit einem Rauschgiftspürhund durchgeführt. Bei einer Kontrolle eines einreisenden Flixbusses in Bunde um 20:30 Uhr wurde festgestellt, dass sich in diesem eine Zigarettenschachtel unter einem Sitz mit mehreren Klemmtütchen mit ca. 5 Gramm Marihuana und ca. 1 Gramm Haschisch befanden. Ein 19-jähriger und ein 16-jähriger Tatverdächtiger aus Hamburg müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Ostrhauderfehn - Diebstahl eines Wohnmobils

In der Zeit von Donnerstag 16:00 Uhr, bis Freitag 06:00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat von einem Stellplatz im Gewebegebiet in der Straße Utende. Auffällig am Wohnmobil sei ein Aufkleber einer Zeichentrickfigur "Calimero" am Alkoven der Fahrzeugfront. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Emden - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter*innen in die Wohnung der Geschädigten in der Nordertorstraße ein. Es wurden Räumlichkeiten durchsucht und ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Brand von Buschwerk

Am Freitagnachmittag gegen 15:25 Uhr geriet Buschwerk hinter einem Mehrfamilienhaus im Wessel-Onken-Weg in Vollbrand. Sämtliche Anwohner des Gebäudes wurden evakuiert. Die eingesetzte Feuerwehr Leer löschte den Brand vollständig ab. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Fenster des Mehrfamilienhauses wurde durch übergreifende Flammen beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Leer - Diebstahl von Fahrrädern

Am Freitagnachmittag sollte es im Bereich der Straße Westerende zu einem privaten Verkauf eines Mountainbikes der Marke BULLS kommen. Der Interessent, welcher das Fahrrad auf der Verkaufsplattform "eBay-Kleinanzeigen" fand, meldete sich bei der hiesigen Dienststelle aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Kaufabschlusses. Im Rahmen der Überprüfung und Kontrolle vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass das besagte Fahrrad im polizeilichen Fahndungssystem als entwendet einliegt. Insgesamt konnten vor Ort zwei weitere Fahrräder festgestellt werden, welche im polizeilichen System als gestohlen gemeldet wurden sowie zwei Fahrräder, welche sehr wahrscheinlich ebenfalls aus einem Diebstahl stammten. Alle Fahrräder wurden sichergestellt und ein 18-jähriger Leeraner muss sich nunmehr in mehreren Strafverfahren verantworten. Die sichergestellten Fahrräder werden nach Überprüfung durch einen Sachbearbeiter des zentralen Kriminaldienstes wieder an die Eigentümer ausgehändigt.

Jemgum - Gefährliche Körperverletzung, Unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von BTM

Am Freitagabend um 17:10 Uhr kam es im Bereich der Straße Soltborg nach verbalen Streitigkeiten im PKW zwischen zwei Familienangehörigen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei welcher ein 35-jähriger Bremer seinen 36-jährigen Bruder mit einem Ast schlug. Der 36-jährige Leeraner flüchtete daraufhin mit dem PKW seines Bruders vom Tatort. Die eingesetzten Kollegen konnten das Fahrzeug mit dem Fahrzeugführer im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung am Straßenrand der Straße Swartwolder Dwarsdeep feststellen und kontrollieren. Während der Kontrolle gab der 36-Jährige an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Weiterhin wurde bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit festgestellt, dass der Fahrzeugführer den PKW unter dem Einfluss von Marihuana führte. Ein Drogenvortest auf Urinbasis reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Fahndungseinstellung nach vermisstem 20-Jährigen

Seit Ende letzter Woche wurde nach einem 20-jährigen Heranwachsenden aus Ostrhauderfehn öffentlich gesucht. Neue Erkenntnisse ergaben, dass sich der bislang Vermisste am Freitag um ca. 22:30 Uhr wohlauf bei einer Polizeidienststelle in Hamburg meldete. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden nach dieser positiven Mitteilung eingestellt. Es wird ferner darum gebeten, private Fahndungsaufrufe in den sozialen Medien zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte des Heranwachsenden zu wahren.

Leer - Fahren unter BTM

Am Freitagabend gegen 23:20 Uhr wurde eine 40-jährige aus Barßel stammende Frau mit ihrem PKW in der Papenburger Straße kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrzeugführerin das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt haben könnte. Ein durchgeführter Drogentest auf Urinbasis reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Weiterhin konnte bei der Frau eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Betäubungsmittel sichergestellt und es wurden mehrere Strafverfahren und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

