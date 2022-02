Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Raub in Fernwald-Annerod

Gießen (ots)

Fernwald: Handtasche nach Gottesdienst geraubt - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann raubte Sonntagmittag die Handtasche einer 61-jährigen Frau. Bereits vor der Tat fiel der Unbekannte vor der Kirche in der Kirchstraße auf und wartete. Gegen 12.20 Uhr verwickelte er dann eine 61-Frau, die nach dem Gottesdienst auf dem Weg zu ihrem Auto war, zunächst in ein Gespräch. Sie packte ihren Korb und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und ging auf die Fahrerseite. Als sie ins Auto stieg, riss der Unbekannte die Beifahrertür auf und schnappte sich die Handtasche. Das Opfer versuchte diese noch am Trägergurt festzuhalten, jedoch riss er und der Räuber konnte mit dem Raubgut auf seinem Fahrrad in Richtung Borngasse flüchten.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er war rasiert und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine leuchtend grüne Jacke, einen Rucksack und führte ein Mountainbike mit. Nach Angaben der Zeugin sah er südländisch aus. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der unbekannte Mann mit seinem Mountainbike vor der Kirche ebenfalls aufgefallen? Wer hat ihn während seiner Flucht beobachtet?

Sabine Richter

Pressesprecherin

