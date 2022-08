Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Transporter beschädigt ++ Ladendiebstahl ++ Diesel gestohlen ++ E-Bike-Fahrer bei Unfall schwerverletzt ++ Pkw stoßen auf Parkplatz zusammen ++

Ostrhauderfehn - Transporter beschädigt

Am 18.08.22 zwischen 10.20 und 12.15 Uhr haben bislang unbekannte Täter auf der Beifahrerseite eines silbernen Vito-Transporters der Marke Mercedes die Fensterscheibe eingeschlagen. Das Firmen-Fahrzeug war in der 1. Südwieke, etwa in Höhe der Hoffmannstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Ladendiebstahl

Am 25.08.22 gegen 15.45 Uhr hielt sich ein 42-jähriger Mann aus Emden in einem Supermarkt in der Geibelstraße auf. Zeugen konnten beobachten, wie er eine Buttermilch aus dem Regal nahm, trank und anschließend die leere Verpackung zurückstellte. Beim Verlassen des Marktes wurde der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen. Bei der Durchsuchung der Person wurde Diebesgut in Form einer Teewurst entdeckt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Westoverledingen - Diesel gestohlen

Zwischen dem 23.08.22, 17.30 Uhr und dem 24.08.22, 6 Uhr ist an einer Baustelle im Hammrich, in der Straße Südwallschloot, aus zwei Kettenbaggern Diesel abgepumpt und entwendet worden. Es handelt sich um mehrere 100 Liter. Die bislang unbekannten Täter hatten dazu die Schlösser des Tankdeckels aufgebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - E-Bike-Fahrer bei Unfall schwerverletzt

In der Straße Riesbarger Ring in Neudorf kam es am 25.08.22 um 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Uplengen befuhr die genannte Straße und wollte nach rechts auf die Firreler Straße einbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten E-Bike-Fahrer im Alter von 53 Jahren, der auf dem Radweg der Firreler Straße geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer. Dadurch kam der 53-Jährige aus Uplengen zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Leer - Pkw stoßen auf Parkplatz zusammen

Auf dem Parkplatz des EmsParks kam es am 25.08.22 um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden wollte mit seinem Seat Ibiza von dem Parkplatz auf die Straße EmsPark auffahren. Dabei übersah er eine 20-jährige BMW-Fahrerin aus Moormerland und es kam zum Zusammenstoß. Die Moormerländerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte vor Ort feststellen, dass der 23-jährige Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmittel (THC) stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 5500 Euro.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

