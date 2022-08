Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.08.2022 - Nachtragsmeldung zur Brandsache vom 14.08.2022 auf Borkum

PI Leer/Emden (ots)

Borkum - Nachtragsmeldung zur Brandsache vom 14.08.2022 auf Borkum

Wie bereits berichtet, kam es am 14.08.2022 auf der Insel Borkum auf einem Parkplatz an der Straße "Am Langen Wasser" zu einem Brandausbruch an mehreren geparkten Fahrzeugen, welcher um 04:25 Uhr polizeilich gemeldet wurde. Im Rahmen umgehend aufgenommener Ermittlungen der Polizei wurde festgestellt, dass insgesamt siebzehn Fahrzeuge auf dem betroffenen Parkplatz befindlich waren. Davon wurden insgesamt sieben Pkw durch das Feuer komplett zerstört und sechs weitere Pkw wurden durch den Brandausbruch erheblich beschädigt. Bei vier weiteren Fahrzeugen besteht die Möglichkeit von Schmor- und /oder Löschschäden. Der Brandort wurde derzeit beschlagnahmt und es wurde ein Brandsachverständiger zur Feststellung der Brandursache eingesetzt. Die Ermittlungen des Sachverständigen ergaben, dass es sich bei dem entstandenen Brandgeschehen um Brandstiftung handelt. So wurde festgestellt, dass an mindestens zwei Pkw brandbeschleunigende Stoffe eingesetzt wurden und das Feuer dann auf die weiteren Fahrzeuge übergriff. Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden führen die Ermittlungen nach tatverdächtigen Personen intensiv weiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell