POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2022

Emden - Verkehrsunfallfluchten (3) Am 22.08.2022 kam es in der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Fritz-Reuter-Straße zu einer Beschädigung an einem weißen Pkw Renault Clio. Das in Höhe eines Drogeriemarktes ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug wurde von einem anderen Pkw im Rahmen eines Parkmanövers am hinteren rechten Radkasten touchiert und beschädigt. Der oder die Verursachende entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im hohen dreistelligen Bereich zu kümmern.

Zu einem weiteren vergleichbaren Vorfall kam es ebenfalls am 22.08.2022 in der Zeit zwischen 13:50 Uhr und 14:20 Uhr auf einem Parkplatz an der Thüringer Straße. Dort wurde durch einen oder eine Verkehrsteilnehmende ein in Höhe des dortigen Baumarktes geparkter weißer Pkw Nissan Qashqai an der Tür der Fahrerseite beschädigt. Auch hier entstand ein Schaden im drei-bis vierstelligen Bereich und der oder die Verursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zudem wurde in der Zeit vom 12.08.2022, 12:00 Uhr bis zum, 14.08.2022, 09:30 Uhr ein dunkler VW Golf welcher in der Pottebackerstraße abgestellt war, beschädigt. Ursprünglich war der Sachverhaltsaufnahme von einer Sachbeschädigung ausgegangen worden. Die erneute Überprüfung der Schäden an diesem betroffenen Fahrzeug ergab jedoch, dass das Fahrzeug im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt wurde. Als verursachendes Fahrzeug kommt aufgrund der Lage der Schäden ein kleineres Fahrrad in Frage.

Für alle drei Vorfälle werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können

Emden - Diebstahl eines Außenbordmotors

Am 19.08.2022 wurde bei der Polizei in Emden zur Anzeige gebracht, dass es am 13.08.2022 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr zu dem Diebstahl eines Außenbordmotors gekommen sei. Der Motor war an einem Boot befestigt, welches an einem Anleger Im Bereich am "Kleinen Meer" und an der Straße "Am Soltendobben" angelegt war. Der Motor war mit einem Vorhängeschloss gesichert, welches zum Zwecke des Diebstahls aufgebrochen wurde. Der Motor in der Farbe schwarz ist von der Marke Suzuki, hat eine Leistung von 5 PS und ist mit einer Individualnummer versehen. Die Polizei Emden weist daraufhin, dass es in der letzten Zeit häufiger zu Diebstählen von Außenbordmotoren kam. Diese Form des Diebstahls ist bundesweit zu verzeichnen und weist Fälle im vierstelligen Bereich auf. Hintergrund ist oft die klassische Sicherung mit Vorhängeschlössern, die den Tätern nicht viel entgegensetzt und leicht zu überwinden ist. Bei Anschaffung eines Außenbordmotors wird empfohlen, einen Bootsausstatter nach der Möglichkeit einer sichtbaren Gravur und Speicherungsmöglichkeit zu fragen, um das Gerät für einen Weiterverkauf unattraktiv zu machen. Auch wird empfohlen die Individualnummer des Motors zu notieren und bei Bedarf zur Hand zu haben. Zudem gibt es im Fachhandel diverse Möglichkeiten von sicheren Schlössern, die einen Aufbruch und eine Wegnahme erschweren. Fest verbaute und gesicherte Motoren mit selbstsichernden Schrauben sind ebenfalls schwerer zu entwenden. Schlussendlich ist auch eine elektronische Sicherung des Motors denkbar. Hier können akustische Alarmanlagen genauso ihren Einsatz finden, wie z.B. ein GPS basierendes Trackingsystem. Da Außenbordmotoren über eine Individualnummer verfügen wird Personen, denen ein Motor zum Kauf angeboten wird, empfohlen, die Nummer bei der Polizei vor dem Kauf überprüfen zu lassen.

Polizeiinspektion Leer/Emden- Neuer WhatsApp-Trick Wie nun bekannt wurde, hat sich ein altbekannter Trick nun auch auf die Messenger-Plattform WhatsApp übertragen. Aus früheren Berichten ist der sogenannte Vererbungstrick vielen noch bekannt. Per Post oder per Email wurden Personen angeschrieben, denen ein Erbe einer angeblich sehr kranken Person angeboten wurde. Die Betroffenen sollten mehrere hunderttauschen Euro als Erbe bekommen und nur die Anwaltsgebühren für den Transfer im Voraus bezahlen. Wer eine Zahlung leistete, verlor viel Geld, bekam aber natürlich nie ein Erbe ausgezahlt. Nun wurde bekannt, dass sich eine angeblich todkranke Dame bei einer 20-jährigen Emderin meldete und dieser ein Erbe von 300.000 Euro offerierte. Die angeblich so kranke Frau gab vor aus Frankreich zu stammen und ihr Geld zu verteilen, damit andere mit damit Gutes tun könnten. Die Emderin wurde nach ihrem Interesse befragt und sollte dann mit dem angeblichen Anwalt der Dame verbunden werden. Die Emderin probierte aus, was bei einer Interessenbekundung passieren würde und wurde umgehend von einer weiteren unbekannten Nummer angeschrieben, deren Absender sich als John Smith ausgab. Schnell wurde dann klar, dass "Mr. Smith" nur noch eine Kopie des Personalausweises und die internationale Bankverbindung der jungen Frau haben wollte. Die Emderin ging auf dieses Ansinnen nicht weiter ein und brach dann die Verbindung ab. Die Polizei Leer/Emden weist dringend daraufhin, keine Daten, Fotos von Ausweisen oder Bankverbindungen an fremde Personen, egal auf welchem Kommunikationsweg, preiszugeben. Dieser Erbschafttrick ist seit vielen Jahren bekannt und findet sich nun auch auf den neuen Kommunikationswegen ein. Fremde Nummern auf Messenger Diensten sollten umgehend gesperrt werden. Der Trick betrifft alle Altersklassen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Bekannter WhatsApp-Trick Unter dem Motto "Hallo Mama, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer. Mein Handy ist kaputt", gingen in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Mitteilungen via Messenger Dienst WhatsApp auf den Telefonen von Bürgern und Bürgerinnen aus unserem Einzugsgebiet ein. Die Polizei Leer/Emden weist daher nochmal dringend auf den Umstand hin, dass diese Nachrichten von betrügerischen Personen abgeschickt werden. Diese geben sich als Kinder der Betroffenen aus und versuchen diese dazu überreden, eine angebliche Rechnung zu bezahlen. Die Polizei empfiehlt, auf diese Anfragen nicht einzugehen, niemals Geld zu überweisen und die eigenen Kinder unter der gewohnten Erreichbarkeit zu kontaktieren. Geschädigte Betroffene, die eine Zahlung oder Überweisung auf Aufforderung der Betrüger getätigt haben, sollten sich zuerst dringend mit ihrer Hausbank in Verbindung zu setzen, um noch zu versuchen die Zahlung zu stoppen. Anschließend sollte Anzeige erstattet werden.

