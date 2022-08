Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Unfälle auf der Autobahn (2) ++Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein anderes Fahrzeug++

Moormerland/Weener - Unfälle auf der Autobahn 31 Am 21.08.2022 kam es gegen 20:30 Uhr auf der BAB 31 im Bereich Moormerland, Fahrtrichtung Bottrop zu einem Unfall. Ein 78jähriger Fahrzeugführer aus Münster befuhr die BAB 31 mit seinem Wohnmobil samt Anhänger in genannter Richtung, als der Reifen der Hinterachse auf der rechten Fahrzeugseite platzte. Dadurch geriet der Mann mit seinem Fahrzeuggespann ins Schleudern. Das Wohnmobil kippte nachfolgend auf die Seite und blieb mittig der Fahrbahn liegen. Der Anhänger löste sich von dem ziehenden Fahrzeug und kam ca. 150 Meter weiter zum Stillstand, wobei die Außenschutzplanke gestreift wurde. Durch auffliegende Fahrzeugtrümmer kam es noch zu Beschädigungen an dem Pkw Mini einer 19-jährigen Emsländerin, welche auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Emsland unterwegs war. Der 78-jährige und seine 79-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die BAB 31 bis 23:00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Neben Rettungsdienst und einem Notarzt, war auch die Feuerwehr zu Bergungszwecken vor Ort.

Bereits am Mittag des 21.08.2022 war es auf der BAB 31, Höhe Weener in Fahrtrichtung Emden zu einem Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr die BAB 31 gegen 12:38 Uhr in beschriebener Richtung mit einem Gespann aus Pkw und Wohnwagenanhänger. Aufgrund der Verkehrslage und daraus entstehendem stockendem Verkehr konnte er mit seinem Gespann nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Diese Verkehrssituation wurde von einem 86-jährigen Fahrzeugführer aus Troisdorf übersehen, welcher in Folge mit seinem Pkw Mercedes auf den Wohnwagen auffuhr. Durch den Unfall wurde der 86-jährige und seine 84-jährige Beifahrerin verletzt. Der 55-jährige und seine Mitfahrerinnen (25 und 22 Jahre alt) wurden bei dem Aufprall ebenfalls verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Mercedes und der betroffene Wohnwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn halbseitig bis ca. 15:00 Uhr gesperrt.

Filsum - Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein anderes Fahrzeug

Am 21.08.2022 kam es gegen 12:15 Uhr auf der Bundestraße 72 in Filsum in Fahrtrichtung Hesel zu einem Auffahrunfall. Eine 2-jährige Frau aus dem Saterland hatte die Absicht von der Bundesstraße aus nach rechts auf einen dortigen Pendlerparkplatz abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 25-jähriger Mann aus Rhauderfehn übersah das Abbiegemanöver und fuhr mit seinem Pkw Opel auf den Pkw Passat der 27-jährigen auf. Die Mitfahrer der 27-jährigen, ein 69-jähriger Mann und zwei Kinder, 7 und 5 Jahre alt, wurden verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten mittels Abschleppunternehmen geborgen werden.

