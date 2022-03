Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verunglückter Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 24.03.2022, ist ein auf der K 6563 bei Albbruck-Oberalpfen verunglückter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 17:00 Uhr war der 52-jährige bei einem Überholvorgang nach links auf das Bankett gekommen. In der Folge verlor er die Kontrolle über seine Maschine und überschlug sich abseits der Straße. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam in eine Schweizer Klinik. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

