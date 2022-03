Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall im Kreisverkehr - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 17.00 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Wiechser Straße / Belchenstraße / Schwarzwaldstraße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer sei von der Wiechser Straße in den Kreisverkehr eingefahren und habe die sich im Kreisverkehr befindliche Fahrradfahrerin übersehen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Vor Ort einigten sich die Beteiligten, dass man weder einen Rettungsdienst noch die Polizei benötigen würde. Personalien wurden keine ausgetauscht. Erst daheim bemerkte die Radfahrerin starke Schmerzen im Bein sowie in der Hüfte und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht nun den Pkw-Fahrer, welcher sich bei der Polizei melden möge. An der Unfallstelle soll die Radfahrerin von drei Ersthelfern versorgt worden sein. Diese kämen als Zeugen auch in Betracht und mögen sich bitte auch bei der Polizei melden.

