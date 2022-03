POL-FR: Schopfheim: Altkleidercontainer ausgebrannt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 24.03.2022, in dem Zeitraum zwischen 18.45 Uhr bis 22.40 Uhr, wurden in Alt-Weil zwei Autos aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug in der Hauptstraße die Fahrerscheibe eines Audi ein. Aus dem Audi wurde ein Rucksack gestohlen. In diesem befanden sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld, Identitätsdokumente sowie eine Sonnenbrille. Bei einem VW, welcher in der Straße Mühlenrain ...

