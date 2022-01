Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfall beim Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, dem 08.01.22, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Lehener Straße in Freiburg, auf Höhe der Flurstraße, zu einem Verkehrsunfall.

Die Fahrerin eines weißen Kleinwagens kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem geparkten Fahrzeug und beschädigte dieses deutlich. Die Unfallverursacherin entfernte sich, nach kurzem Gespräch mit einer hinzugekommenen Frau, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) sucht Zeugen, insbesondere die hinzugekommene Frau, welche Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können oder den Unfallhergang beobachtet haben.

