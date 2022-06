Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Meldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Fahrräder in den vergangenen Wochen am Bahnhof entwendet

In den vergangenen Wochen wurden mehrfach Fahrräder vom Bahnhof in Cloppenburg entwendet. Seit dem 24. April 2022 kam es hier zu zehn Fällen. Die Polizei bittet daher besonders auf die Sicherung der Fahrräder zu achten. Bitte vergewissern Sie sich auch, dass das Fahrrad tatsächlich auch angeschlossen ist und nicht weggetragen werden kann. Investieren Sie in ein gutes Schloss. Auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ finden sie hilfreiche Tipps und Hinweise, einen Fahrraddiebstahl zu verhindern sowie zum Kauf eines guten Fahrradschlosses. Wenn Sie den Verdacht haben, dass sich ein Dieb an den Rädern zu schaffen macht, verständigen Sie bitte die Polizei. Sachdienliche Hinweise zu den o.g. Fahrraddiebstählen nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

