Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Eigentümer von Weihnachtsdekoration

Bild-Infos

Download

Lübz (ots)

Verschiedene Weihnachtsdekoration hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Lübz sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass diese Gegenstände möglicherweise gestohlen wurden und sucht deshalb jetzt die rechtmäßigen Besitzer. Die Polizei hatte gegen 01:00 Uhr in Lübz drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren kontrolliert, die zunächst wegen ruhestörenden Lärms aufgefallen waren. Sie hatten einen Handwagen bei sich, in dem sich neben verschiedener Weihnachtsdeko auch ein Vogelhäuschen befand, welches kurz zuvor gestohlen wurde. Eine plausible Erklärung, woher die Weihnachtsdeko stammt, hatte das Trio nicht. Gegen die deutschen Jugendlichen ist Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden. Wer die auf dem Foto abgebildeten Gegenstände als sein Eigentum identifizieren kann bzw. wem Weihnachtsdekoration in der Nacht zum Donnerstag in Lübz gestohlen wurde, möge sich bitte mit der Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell