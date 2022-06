Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen Mittwoch, 15. Juni 2022, 18.00 Uhr, und Dienstag, 21. Juni 2022, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in einer Senioreneinrichtung in der Rechterfelder Straße die schwarze Ledergeldbörse samt Inhalt einer 91-jährigen Bewohnerin. Sachdienliche Hinweisen nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Steinfeld - Sträucher geraten in Brand

Am Dienstag, 21. Juni 2022, um 18.00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Fläche von ca. 50m² bestehend aus Büschen, Sträuchern und Altholz im Haskamper Esch in Brand. Die Feuerwehr Steinfeld war mit 20 Personen vor Ort und hat das Feuer gelöscht.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 21. Juni 2022, um 11.30 Uhr, fuhr ein 30-jähiger Autofahrer aus Lohne auf der Eschstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Während der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er Mann zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Juni 2022, kam es um 17.20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Lage zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 76-Jähriger aus Damme fuhr seinen geparkten Pkw auf dem Gelände der Tankstelle rückwärts aus einer Reihe stehender Fahrzeuge heraus. Dabei übersah er einen dahinter in einer Reihe stehenden Pkw eines 49-Jährigen aus Damme. Es kam zum Zusammenstoß mit Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Nach der Kollision entfernte der 76-Jährige sich zunächst vom Tankstellengelände. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dieses Vorgehen und merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers, sodass dieser ermittelt werden konnte.

Vechta - Diebstahl von zwei Solarlampen

Am Dienstag, 21. Juni 2022, 03.45 Uhr, entwendeten unbekannte Personen zwei in einem Vorgarten in der Sperberstraße aufgestellte Solarlampen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

