Bakum - Diebstahl einer Gartenfigur

Zwischen Donnerstag, 16. Juni 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 20. Juni 2022, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Mecklenburger Straße eine im Vorgarten einer 81-Jährigen Bakumerin befindliche Gartenfigur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Rucksacks

Am Sonntag, 19. Juni 2022, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schützenstraße den VAUDE Rucksack samt Inhalt eines 44-Jährigen aus Damme. Der Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Spielplatz der dortigen Realschule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (5491) 999360 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 20. Juni 2022, kam es gegen 15.30 Uhr in einem Verkaufsraum einer Apotheke in der Bremer Straße zum Diebstahl einer beigefarbenen Geldbörse samt Inhalt einer 77-jährigen Frau aus Vechta durch einen männlichen Täter. Nach der Tat flüchtete der Mann fußläufig in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: -ca. 25 bis 30 Jahre alt, -bekleidet mit einer blauen Maske und einem blauen T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - versuchter Einbruch in Sonderpostenmarkt

Zwischen Freitag, 17. Juni 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 20. Juni 2022, 10.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Außenlagerfläche eines Sonderpostenmarktes in der Gutenbergstraße. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch in Erdgeschoss-Wohnung

Am Montag, 20. Juni 2022, zwischen 11.00 Uhr und 12.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Nelkenstraße in die Erdgeschosswohnung einer 42-Jährigen ein. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Zwischen Montag, 13. Juni 2022, 00.00 Uhr, und Montag, 20. Juni 2022, 12.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Eichendorffweg das Glasfenster der dortigen Bushaltestelle. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 20. Juni 2022, wurde um 12.15 Uhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek in der Straße Moorgärten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Visbeker unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall unter Verdacht des Einflusses von Alkohol

Am Montag, 20 Juni 2022, um 9.15 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw auf der K 258 von Bakum kommend in Richtung Langförden. Ihren Angaben zufolge war sie wegen der mitfahrenden Kinder kurz abgelenkt und sah nach hinten. Dabei verriss das Lenkrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen eine steinerne Hofeinfahrt und eine Hecke. Durch den Unfall wurden die beiden Kinder im Alter von 2 und 7 Jahren leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Holdorf - Diebstahl eines Trekkingrades

Am Samstag, 18. Juni 2022, zwischen 08.00 Uhr und 23.55 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das schwarze HARTJE Trekkingfahrrad eines 57-Jährigen aus Lohne. Das Fahrrad verfügt über eine 7-Gang-Nabenschaltung. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt in der Schulstraße abgestellt.

Visbek - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Sonntag, 19. Juni 2022, gegen 11.35 Uhr, wurde auf der Kreisstraße K253 ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta angetroffen, an dessen Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Als die Beamten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, flüchtete er zunächst fußläufig, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Dem 36-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

