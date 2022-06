Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand einer Mülltonne

Am Sonntag, 19. Juni 2022, 21.13 Uhr geriet im Ortsteil Langförden, In der Paterei, aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne in Brand. Die Mülltonne stand direkt an der Sporthalle des Sportplatzes. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden unter Einsatz von 3 Fahrzeugen und 12 Kameraden gelöscht.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 19. Juni 2022, um 20.54 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden die Lindenstraße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell