Lastrup - Diebstahl von Sicherheits-Verkehrsmännchen

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Juni 2022, 21.30 Uhr, und Sonntag, 19. Juni 2022, 22.15. Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Ringstraße jeweils ein gelbes Sicherheits-Verkehrsmännchen, "Buddy 5" mit der Aufschrift "Kids". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter Tel.:( 04472) 932860 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in den Kiosk der Johann-Comenius-Oberschule

Zwischen Freitag, 17. Juni 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 20. Juni 2022, 06.40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Schulkiosk der Johann-Comenius-Oberschule ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Bei einer Personenkontrolle am Montag, 20. Juni 2022, gegen 16.40 Uhr im Cloppenburger Stadtpark wurde in der Tasche eines 23-jährigen Cloppenburgers Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 18.50 Uhr wurde auf der Osterstraße eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus der Wesermarsch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Der 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 20. Juni 2022, um 22.20 Uhr, befuhren eine 67-jährige Frau aus Höltinghausen und ein 24-jähriger Mann aus Cloppenburg mit ihren Autos die Kellerhöher Straße in Richtung B213. Die Frau aus Höltinghausen musste verkehrsbedingt an einer Einmündung anhalten. Der dahinter fahrende Cloppenburger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den stehenden Pkw vor ihm auf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 24-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 20. Juni 2022, um 17.55 Uhr fuhr ein 11-jähriger Junge mit einem Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Straße Zum Kavenkamp und dem Tiefen Weg und wollte diesen in Richtung Zum Tegelkamp überqueren. Zur selben Zeit fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Molbergen auf dem Tiefen Weg in Richtung Dwergter Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer und der von links kommenden Autofahrerin. Der 11-jährige Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 20. Juni 2022, um 16.53 Uhr, stürzte ein 50-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße Jammertal gegen einen Pkw. Dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei alarmierte. Ein Atemalkoholtest, den die Polizeibeamten mit ihm durchführten, ergab einen Wert von 1,99 Promille. Dem 50-jährige Mann aus Cappeln wurde eine Blutprobe entnommen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an der Grundschule

Am Samstag, 18. Juni 2022, zwischen 17.05 Uhr und 17.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Eingang zum Altbau der Grundschule in der Schulstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05432) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, 17. Juni 2022, 19.00 Uhr, und Montag, 20. Juni 2022, 15.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Mühlenstraße die linke Seitenscheibe eines blauen VW Bulli T5 Caravelle eines 28-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05432) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 20. Juni 2022, wurde gegen 07.30 Uhr auf der Artlandstraße ein 16-Jähriger aus Essen (Oldenburg) auf einem Kleinkraftrad mit ca. 60 km/h angetroffen. Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte er den Beamten lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 20.Juni 2022, gegen 19.35 Uhr, befuhr eine 54-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Bundesstraße B72 in Richtung Friesoythe. Als sie einen vor ihr fahrenden PKW überholte, scherte dieser plötzlich aus. Die Friesoytherin musste ausweichen und fuhr gegen einen Leitpfosten. Der Fahrzeugführer des PKW setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

