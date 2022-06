Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Brand einer Mülltonne Am Sonntag, 19. Juni 2022, 21.13 Uhr geriet im Ortsteil Langförden, In der Paterei, aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne in Brand. Die Mülltonne stand direkt an der Sporthalle des Sportplatzes. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Langförden unter Einsatz von 3 Fahrzeugen und 12 Kameraden gelöscht. Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne ...

mehr