POL-SE: A 20 - Kontrolle des Schwerlastverkehrs

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (23.05.2022) ist es zur Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen nach dem versuchten Einbruch in das Vereinsheim in der Kirchenstraße in Moorrege gekommen. Ein Zeuge meldete um 23:18 Uhr drei Personen, die versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Die Leitstelle entsandte daraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort. Bei Eintreffen der ersten ...

mehr