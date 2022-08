Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 24.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Rettungsboot der Feuerwehr beschädigt ++ Versuchte gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Dieb durch Zeuge gestellt ++ Verglasung von Buswartehaus beschädigt ++ Fahrerflucht ++ Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten ++ Betrug ++ Graffiti-Schmierereien

Leer - Rettungsboot der Feuerwehr beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 22.08., 21.30 Uhr und dem 23.08.22, 13 Uhr ein Rettungsboot der Feuerwehr. Das Boot lag zu diesem Zeitpunkt in der Ems an der Marinastraße. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete die unbekannte Täterschaft eine Kettenvorrichtung und ließ eine Klappe des Bootes ab. Durch die Wasserströmung und dem damit verbundenen Druck wurde die Klappe beschädigt. Das Boot ist weiterhin einsatzbereit, allerdings entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Leer - Versuchte gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

In der Nacht auf den 24.08.22 gegen 1.05 Uhr wurde ein 20-jähriger Leeraner in der Pferdemarktstraße in Höhe eines Versicherungsbüros Opfer einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor aus bislang unbekannten Gründen zu einem verbalen Streit zwischen dem Opfer und zwei weiblichen Pkw-Insassinnen. Daran anschließend fuhr die Fahrzeugfahrerin auf das Opfer zu, sodass dieses zur Seite springen musste. Der Pkw traf dabei das Fahrrad des Opfers, dass neben ihn gestanden hatte, und überfuhr dieses. Dann kollidierte der Pkw mit einer Hausecke. Das Fahrrad sowie die Hausfassade wurden beschädigt. Der Schaden wird auf einen Betrag in dreistelliger Höhe geschätzt. Der Mann blieb unverletzt. Der Pkw hatte laut aktuellem Kenntnisstand ein Kennzeichen mit der Ortskennung Emsland (EL). Möglicherweise handelte es sich um einen dunklen Golf oder Polo. Zudem gibt es Hinweise, dass der Pkw einen Außenspiegel verlor. Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber zu den Täterinnen und dem Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Dieb durch Zeuge gestellt

In Weener konnte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der "Neue Feldstraße" einen Dieb stellen. Dem Mitarbeiter ist der Täter am 20.08.22 gegen 18 Uhr durch dessen nervöses Verhalten aufgefallen. Zudem verließ dieser den Markt nicht durch den Kassen-, sondern durch den Eingangsbereich. Der Mitarbeiter sprach den polizeibekannten 24-jährigen Mann mit Wohnort in Emden an. Im Rucksack konnte Diebesgut sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uplengen - Verglasung von Buswartehaus beschädigt

In der Nacht auf den 24.08.22 zwischen Mitternacht und 1 Uhr zerstörte eine unbekannte Täterschaft die Verglasung eines Buswartehauses in der Straße Alter Postweg in Remels in Höhe der Oberschule. Es entstand Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Fahrerflucht

Auf der Holter Landstraße in Rhauderfehn kam es am 23.08.22 gegen 16.20 Uhr zu einem Unfall. Eine 23-jährige Frau aus dem Saterland fuhr mit ihrem Citroen in Richtung Holte, als ihr ein unbekannter Mercedes-Fahrer entgegenkam und aus bislang unbekannter Ursache auf ihre Fahrbahnseite geriet. Die 23-jährige wich aus und streifte dabei einen Leitpfosten. Dabei wurde der rechte Außenspiegel ihres Pkws beschädigt. Der bislang unbekannte Mercedes-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

In der Großwolder Straße kam es am 23.08.22 gegen 16.15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 36-jährige Papenburgerin fuhr mit ihrem BMW in Richtung Papenburg, als sie etwa in Höhe der Straße Leege Gaste verkehrsbedingt bremsen musste. Eine hinter ihr fahrende 27-jährige aus Westoverledingen bremste ihren VW Lupo ebenfalls ab. Eine weitere 27-jährige Papenburgerin, die sich hinter der Lupo-Fahrerin befand, fuhr jedoch aus bislang unbekannter Ursache auf den Lupo auf, der durch den Aufprall in das Fahrzeug der 36-jährigen Papenburgerin geschoben wurden. Die drei Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 8500 Euro.

Emden - Betrug

Eine 33-jährige Frau aus Emden wurde am 23.08.22 Opfer eines Betruges. Sie wurde wenige Tage zuvor von "Facebook-Security" aufgefordert, ihren Personalausweis zu fotografieren und die Fotos an "Facebook-Security" zu senden, weil offenbar ihr Facebook-Konto gehackt worden sei. Nachdem die Frau das tat, bemerkte sie nun, dass Betrüger über ihr Amazon-Konto Waren im Wert von knapp 40 Euro bestellt wurden. Die Polizei warnt aus diesem Anlass erneut davor, den Personalausweis und andere sensible Daten an Fremde im Internet zu verschicken, auch nicht, um die eigene Identität zu verifizieren.

Emden, Jemgum - Graffiti-Schmierereien

In Emden wurde zwischen dem 19.08. und dem 23.08.22 die Turnhalle der Grundschule in Borssum, Aeilt-Frese-Weg, von bislang unbekannten Tätern mit Graffiti beschmiert. Auch in Jemgum gab es eine Sachbeschädigung in Form von Graffiti: Hier wurde die in Holtgaste im Kolkweg die Betonsäule einer Windkraftanlage beschmiert. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen der jeweiligen Taten werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell