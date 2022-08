Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht ++ 36-jähriger bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Emden - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Am 25.08.22 gegen 11.40 Uhr kam es in der Auricher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann aus Apen befuhr mit einem schwarzen Daimler Chrysler die Auricher Straße aus Richtung der Autobahn-Anschlussstelle Emden-Mitte der A31. An der Kreuzung auf Höhe der Auto-Waschanlage wollte er rechts auf der Auricher Straße in Richtung Ortsausgang weiterfahren. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem 77-jährigen Mercedes-Fahrer aus Ihlow, der von links kam und die Auricher Straße geradeaus weiterfahren wollte. Die Beifahrerin des grauen Mercedes', eine 76-jährige Ihlowerin, wurde leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 13.000 Euro. Die Ampelanlage war zum Unfall-Zeitpunkt eingeschaltet. Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang geben können und wissen, wer tatsächlich bei Grünlicht gefahren ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - 36-jähriger bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 25.08.22 gegen 11.50 Uhr auf der Deichstraße in Leer. Ein 27-jähriger Mann aus Moormerland fuhr mit seinem VW Touran die genannte Straße in Richtung Leer. Vor ihm fuhr ein 66-jähriger Leeraner. Dieser beabsichtigte mit seinem Renault Megane Scenic, in den Burweg einzubiegen. Dies bemerkte der VW-Fahrer zu spät, sodass er auf den Renault auffuhr. Dadurch wurde der Beifahrer des Renaults, ein 36-jähriger Mann aus Leer, leicht verletzt. Es entstand Schaden in geschätzter Höhe von 13.000 Euro.

