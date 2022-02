Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tödlich verletzte Person bei Verkehrsunfall

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am Montagmorgen (21. Februar), kurz vor 8.30 Uhr, kam es auf der Landstraße 47 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 43 Jahre alter Übach-Palenberger tödlich und ein 60 Jahre alter Mann aus Geilenkirchen schwer verletzt wurden. Der 43-Jährige befuhr mit seinem PKW die Landstraße 47 von Frelenberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Der 60-Jährige befuhr mit einem Sprinterfahrzeug zur gleichen Zeit die Gegenrichtung. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft geriet der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Sprinter. Durch den Aufprall wurden beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des PKW erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Sprinters wurde schwerverletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße 47 zwischen der Teverener Straße und der Unfallstelle komplett gesperrt.

