Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse in Schwimmbad gestohlen

Wassenberg (ots)

Aus einer Jackentasche, welche sich in einem Spind des Schwimmbades an der Straße Auf dem Taubenkamp befand, entwendete ein unbekannter Täter am Samstag, 19. Februar, zwischen 13.30 Uhr und 16.45 Uhr eine Geldbörse inklusive Bargeld. Der Täter konnte als männlich, etwa 45 bis 50 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß beschrieben werden. Sein Erscheinungsbild wurde als vermutlich Deutsch bezeichnet. Wer Hinweise zur Tat und dem Täter geben kann, wird gebeten, diese unter Telefon 02452 920 0 an das Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu übermitteln. Alternativ kann auch die Internetwache auf der Website der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell