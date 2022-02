Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Friedhofshalle beschädigt

Hückelhoven-Rurich (ots)

Auf einem Friedhof an der Römerstraße drangen unbekannte Täter zwischen 16.30 Uhr am Freitag (18. Februar) und 15.30 Uhr am Samstag (19. Februar) in eine Halle ein. Sie schlugen ein Fenster ein, öffneten im Inneren einen Stromkasten und warfen einen Holzständer um. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell