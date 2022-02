Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Hückelhoven /-Baal (ots)

Zwischen Freitagabend (18. Februar) und Samstagvormittag (19. Februar) entwendeten unbekannte Täter eine Dashcam aus einem parkenden Pkw. Dieser stand an der Lambertusstraße. Am Landabsatz entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse mit Dokumenten und Bargeld aus einem Pkw, der auf einem Supermarkt-Parkplatz stand. Hier lag die Tatzeit zwischen 11.35 Uhr und 11.45 Uhr am Samstag (19. Februar).

Auch in Baal wurden mehrere Pkw von Unbekannten geöffnet. Aus zwei Fahrzeugen an der Humboldtstraße entwendeten die Täter jeweils eine Geldbörse. Hier lag die Tatzeit zwischen 1 Uhr und 10.30 Uhr am Sonntag (20. Februar). An der Keplerstraße wurde außerdem in der Nacht zu Montag (21. Februar) eine Musikbox aus einem Pkw entwendet. Hier wurde zuvor eine verdächtige männliche Person beobachtet. Diese hatte mittellange Haare, trug eine offenbar ältere Jacke und war mit einem Fahrrad älteren Modells unterwegs. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

