Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Borkum - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ostfriesenstraße ist bereits am 14.08.22 zwischen 10 und 12 Uhr ein blauer VW Sharan beschädigt worden. Der Pkw wies nach dem Vorfall mehrere Kratzer an der rechten Seite am Kotflügel und an den Türen auf. Die verursachende Person sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Straße am Gasthaus in Emden ist zwischen dem 27.08.22, 19 Uhr und dem 28.08.22, 12.30 Uhr ein blauer VW Golf beschädigt worden. Das Fahrzeug war in Richtung Strohstraße auf der rechten Fahrbahnseite abgestellt. Vermutlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der linke Seitenspiegel des Golfs beim Vorbeifahren touchiert. Der Verursacher bzw. die Verursacherin sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es in Emden am 29.08.2022 zwischen 3.30 und 3.55 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums befuhr ein 41-jähriger Mann aus Norden mit einem grauen VW Golf die Ringstraße in Richtung Delft, als ihm in der dortigen Einbahnstraße ein kleiner, dunkler Pkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der VW-Fahrer auf den Bordstein aus. Dadurch entstand Sachschaden an dessen Pkw. Die verursachende Person entfernte sich, ohne die Personalien bekanntzugeben. Deshalb werden Zeugen nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Im Logaer Weg wurde in der Nacht vom 26.08., 22.30 Uhr auf den 27.08.22, 7.30 Uhr ein dort rechtmäßig geparkter blauer VW Polo beschädigt. Das Auto wies Kratzer hinten links am Kotflügel auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Graffiti-Sprüher durch Zeugenhinweis gestellt

Am 28.08.22 wurde die Polizei gegen 17.15 Uhr zum Leeraner Hauptbahnhof gerufen, weil zwei Männer dabei beobachtet wurden, wie sie die Wand der dortigen Bahnunterführung mit Sprühfarbe beschmierten. Vor Ort konnten die Männer identifiziert werden. Es handelte sich um einen 38-Jährigen und einen 49-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in Aurich. Der Schaden wird auf eine Höhe von 500 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Moormerland - Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 52-jähriger Mann aus Holtland befuhr am 28.08.22 gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Logabirumer Straße in Richtung Feldstraße in Moormerland. Kurz vor der Einmündung zum Weizenweg wechselte der Mann unvermittelt vom getrennten Radweg über den dortigen Grünstreifen und fuhr auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren und links in den Weizenweg einzubiegen. Eine 31-jährige VW-Polo-Fahrerin, die zu dem Zeitpunkt die Logabirumer Straße in gleicher Richtung befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der Mann leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von 2,41 Promille fest. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug entstand Schaden an der vorderen Schürze, zudem war die Windschutzscheibe eingerissen.

Emden - Raubüberfall - Zeugen gesucht

In Emden ist es am 27.08.22 zwischen 3.30 und 4 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen. In einem schmalen Fußweg am Wall zwischen der Grasstraße und der Boltentorstraße schubsten zwei bislang unbekannte Täter einen 73-jährigen Emder von seinem Fahrrad und verlangten Geld. Als der Mann dies verweigerte, schlugen und traten die Unbekannten den Mann. Dabei wurde der Mann leichtverletzt. Anschließend entwendeten sie ersten Ermittlungen zufolge das Handy des Opfers. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, dunkel gekleidet, weiße Schuhe, im jugendlichen oder jungen erwachsenen Alter von geschätzt 20 Jahren, etwa 1,85 Meter groß, europäisches Erscheinungsbild, akzentfreies Deutsch.

Emden - Schlauchboot gestohlen

Zwischen dem 21.08.2022, 20 Uhr und dem 23.08.22, 15 Uhr ist von einem Grundstück am Hinter Tief in der Neutorstraße in Emden ein grünes Schlauchboot der Marke Kolibri entwendet worden. Das Boot hat die Maße 2,60m mal 1,30m und lag zum Zeitpunkt des Diebstahls an Land. Der Wert des Bootes liegt im dreistelligen Bereich. Wer Hinweise über den Verbleib des Bootes machen kann, meldet sich bitte per Telefon unter der Nummer 04921/891-216.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell