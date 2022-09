POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Selters (ots) - Am Sonntag, dem 25.09.2022, kam es gegen 03:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Selters, in Höhe eines dortigen Supermarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug (vermutlich schwarzer Audi mit WW-Zulassungsbezirk) überfuhr mit einem Reifen den Arm des am Straßenrand sitzenden Geschädigten, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer (Beschreibung: ca. ...

