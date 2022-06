Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Rheinfelden

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 25.06.2022, zwischen 10:30 und 12:15 Uhr, kam es in Rheinfelden, in der Unteren Dorfstraße auf Höhe Gebäude 39, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter, silberner Opel Astra von einem bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Anhand der Beschädigungen könnte es sich evtl. um einen Lkw handeln, welcher beim wieder einscheren den geparkten Pkw seitlich streifte. Die Beschädigung am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter T.: 07623 74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

CS / RR

