POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarwald - Gundelfingen -- Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge und wird dann von der Polizei festgenommen

Freiburg (ots) - Am heutigen Sonntag, 26.06.2022, gegen 11:10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Freiburg-Betzenhausen zu einem Gebäudebrand. Auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Menschen wurden nicht verletzt -- der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000.- Euro. Zwei Wohnungen wurden im ...

mehr