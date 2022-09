Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Kamp-Bornhofen (ots)

Kamp-Bornhofen - Im Zeitraum vom 05.09.2022 bis zum 27.09.2022 kam es in der Ortschaft Kamp-Bornhofen zu bislang 7 Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Die Straftaten wurden im unmittelbaren Bereich des dortigen Bahnhofs in der Bahnhofstraße sowie der Rheinuferstraße verübt. An allen Fahrzeugen wurde der Lack mittels einen spitzen Gegenstandes beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten oder zum Täter machen können, sich mit der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der 06771 93270 in Verbindung zu setzen.

