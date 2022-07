Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Schwerer Unfall auf der B3

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.07.2022 Nr. 2

28.07 / Schwerer Unfall auf der B3

Schneverdingen: Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr auf der B3, kurz vor Hof Barrl, in Höhe des Abzweigs zum Camp Reinsehlen, wurden zwei Menschen schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hielt der Pkw am Fahrbahnrand der B3, in Höhe des Abzweigs in Richtung Norden. Der nachfolgende Lkw wollte links an dem Pkw vorbeifahren und scherte dazu aus, als der Pkw vom Fahrbahnrand anfuhr, um entweder nach links in Richtung Camp Reinsehlen abzubiegen oder zu wenden. Der Lkw prallte in die vordere linke Fahrzeugseite und schleifte den Wagen etwa 50 Meter mit. Der 67jährige Fahrer des Pkw kam mit dem Rettungswagen, seine 65jährige Beifahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die B3 blieb für mehrere Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell