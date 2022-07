Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschendiebe beim Einkaufen aktiv; Hodenhagen: Elektroschrott gestohlen; Walsrode: Spielgeräte beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.07.2022 Nr. 1

25.07 / Taschendiebe beim Einkaufen aktiv

Schwarmstedt: Taschendiebe entwendeten einer 82jährigen Frau in der Aldi-Filiale an der Celler Straße aus der am Körper getragenen Handtasche ein Portmonee. Die Tat wurde am Montag, in der Zeit zwischen 09.30 und 09.45 Uhr begangen. Der Schaden beträgt etwa 180 Euro. In der Zeit zwischen 09.20 und 09.30 Uhr wurde einem 86-Jährigen in der Aldi-Filiale an der Sudetenstraße in Walsrode ebenfalls das Portmonee entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 oder die Wache in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

25.07 / Elektroschrott gestohlen

Hodenhagen: Am vergangenen Wochenende entfernten Unbekannte gewaltsam das Schloss eines Tores zu einem Betriebshof an der Wilhelm-Focke-Straße und entwendeten auf dem Gelände abgelagerten Elektroschrott. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

25.07 / Spielgeräte beschädigt

Walsrode: Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Kindertagesstätte am Hangweg mehrere Spielgeräte. Der Schaden wird auf rund 1250 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell