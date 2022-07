Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gröps: Brand einer Ballenpresse; Bad Fallingbostel: Garagenbrand; Soltau: Rollerfahrer unter Drogen; Munster: 38-Jähriger überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.07.2022 Nr. 1

24.07 / Brand einer Ballenpresse

Gröps: Im Rahmen landwirtschaftlicher Arbeiten kam es am Sonntag, gegen 13.20 Uhr auf einem Feld am Gröpser Weg zum Brand einer Ballenpresse. Das Feuer setzte mehrere Strohballen in Brand und griff auf circa 5.000 Quadratmeter Stoppelfeld über, die vollständig abbrannten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

24.07 / Garagenbrand

Bad Fallingbostel: Funkenflug durch Arbeiten mit einer Flex führte am Sonntag, gegen 17.50 Uhr zum Brand einer Garage an der Quintusstraße. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

25.07 / Rollerfahrer unter Drogen

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Montag auf der Celler Straße einen 20jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Heranwachsende führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Eine Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verfahrens folgten.

25.07 / 38-Jähriger überfallen und beraubt - Polizei sucht Zeugen

Munster: Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der in der Nacht zu Samstag, 16. Juli 2022, vermutlich zwischen 01.45 und 02.00 Uhr in Munster begangen wurde. Eine Gruppe von sechs bis acht Heranwachsenden mit südlichem Erscheinungsbild soll dabei das alkoholisierte Opfer geschlagen, getreten und anschließend das Handy sowie das Portmonee entwendet haben.

Opfer und Täter sollen sich zuvor bereits in der Innenstadt getroffen haben und gemeinsam zum Geldautomaten der Sparkasse an der Wilhelm-Bockelmann-Straße gegangen sein. Die Gruppe haben draußen gewartet. Anschließend habe man sich in Richtung Mühlenteich, zum Kinderspielplatz hinter dem Heinrich-Peters-Platz begeben. Dort sei der 38-Jährige angegriffen worden. Blutüberströmt wurde er später von einem Zeugen vor der Polizeiwache auf dem Gehweg liegend vorgefunden.

Das Opfer hat eine rasierte Glatze und trug in der Tatnacht einen schwarzen Kapuzenpullover mit halblangem, auffällig blauem Reisverschluss, blaue Jeans und schwarz-orangefarbene Turnschuhe. Es war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei fragt, wer die Gruppe zur fraglichen Zeit oder im Laufe des Abends gesehen hat?! Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Wer hat das Opfer wann und wo an dem Abend gesehen?

Hinweise bitte an die Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell