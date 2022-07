Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Teile aus Pkw ausgebaut; Heidekreis: Schockanrufe reißen nicht ab; Munster: Brand eines Gartenschuppens; Walsrode: 84-Jährige übersieht Motorroller

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.07.2022 Nr. 1

21.07 / Teile aus Pkw ausgebaut

Soltau: Unbekannte drangen von Mittwoch auf Donnerstag in einen Pkw der Marke BMW ein und entwendeten unter anderem elektronische Teile der Armatur und des Radios. Das Fahrzeug war an der Straße Hasenwinkel abgestellt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

21.07 / Schockanrufe reißen nicht ab

Heidekreis: Seit rund zwei Wochen zieht eine Welle von Schockanrufen über den Heidekreis. Nachdem zunächst die Ortschaften Munster, Wietzendorf, Soltau und Schneverdingen betroffen waren, mehren sich aktuell die Anrufe im südlichen Teil des Landkreises. Die Täter bedienen sich dabei immer des gleichen Musters: Die Anrufenden täuschen in der Regel einen besonders schlimmen Verkehrsunfall vor, bei dem es angeblich um Tote und Verletzte geht. Entweder meldet sich ein falscher Polizeibeamter, der im Laufe des Telefonats den Hörer an das vermeintliche Kind der Angerufenen abgibt oder das falsche Kind ruft an. Nicht selten täuschen die falschen Kinder Schmerzen vor, schreien und weinen. Die Angerufenen sind schockiert und halten die Situation für real. In der Regel geben die Täter vor, Geld zu benötigen, um zum Beispiel nicht ins Gefängnis zu müssen oder einen Krankenhausaufenthalt bezahlen zu können. Die Täter haben es ausschließlich auf das Geld der Angerufenen abgesehen. Die Polizei rät: Spätestens dann, wenn Geldforderungen im Raume stehen, sollte das Telefonat beendet werden, am besten allerdings schon vorher.

21.07 / Brand eines Gartenschuppens

Munster: Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr geriet an der Sudetenstraße ein Schuppen in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hält als Ursache den Einschlag eines Blitzes für wahrscheinlich.

21.07 / 84-Jährige übersieht Motorroller

Walsrode: Am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr kam es auf dem Bismarckring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Die 84jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Brüggemannstraße, querte den Bismarckring in Richtung Lindenstraße und übersah den vorfahrtsberechtigten 67jährigen Zweiradfahrer, dessen Roller durch den Zusammenprall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde. Der Walsroder zog sich schwerste Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

21.07 / Kind übersieht Auto

Soltau: Ein achtjähriges Kind auf einem Fahrrad fuhr am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr - vom Amselweg kommend - auf die Straße An der Weide und übersah dabei ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde.

21.07 / Unfall: Pedelecfahrerin schwer verletzt

Walsrode: Eine 52jährige Pedelecfahrerin wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B209, Walsrode in Richtung Kirchboitzen, kurz vorm Ortseingang schwer verletzt. Die 45jährige Fahrerin eines Pkw war aus einem Stichweg am Friedhof an den kombinierten Geh- und Radweg herangefahren und hatte die Walsroderin übersehen. Die Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

21.07 / Gegen Baum - schwer verletzt

Schwarmstedt: Aus bislang ungeklärter Ursache kam eine 53jährige Autofahrerin am Donnerstag, gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bothmerschen Straße innerorts nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau aus Gilten wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

21.07 / Beim Abbiegen Pedelec übersehen

Soltau: Eine 59jährige Autofahrerin bog am Donnerstag, gegen 15.25 Uhr von der Lüneburger Straße nach links auf das Jet-Tankstellengelände ab und übersah dabei eine entgegenkommende 66jährige Pedelecfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell