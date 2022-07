Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Die Polizei fragt: Wessen Rad ist das? (Fotos anbei); Bad Fallingbostel: Kind von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalter

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.07.2022 Nr. 3

20.07 / Die Polizei fragt: Wessen Rad ist das? (Fotos anbei)

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag, 26. Juni 2022, stellten Polizeibeamte ein Herrenfahrrad der Marke "Peugeot" am Schneverdinger Bahnhof sicher. Ein Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Auffällig ist die gelbe Kennzeichnung (Pat.#127398) am Sattel. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

20.07 / Kind von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalter

Bad Fallingbostel: Am Montag, 11. Juli 2022, gegen 18.30 Uhr wurde ein sechsjähriges Kind in Höhe der Vogteistraße 44 von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Das Kind war in Begleitung seiner Eltern unterwegs, als es dem Hundehalter begegnete. Der Hund soll unvermittelt zugebissen haben. Der Hundehalter soll fluchtartig mit seinem nicht angeleinten Tier den Ort verlassen haben, ohne sich zu kümmern. Das Kind kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Hund handelt es sich vermutlich um einen Deutschen Schäferhund oder ähnliches mit schwarzem Kopf/Körper und hellen Vorderbeinen. Der Hundehalter ist männlich, etwa 55 Jahre alt oder älter, hat einen Bauchansatz, trägt kurzes graues Haar, ist Brillenträger und trug zur Vorfallszeit ein graues Shirt, vermutlich Polo-Shirt, und eine leuchtend blaue kurze Hose, die bis zum Knie reicht. Hinweise zum Hundehalter nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell