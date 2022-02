Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Katerdiebstahl auf offener Straße

Stadecken-Elsheim (ots)

Bereits am vergangenen Freitag meldete sich eine 47-jährige Frau aus Stadecken-Elsheim bei der Polizeiinspektion auf dem Mainzer-Lerchenberg, um ihren Kater als gestohlen zu melden. Der Kater "Dusty" ist gechippt und hatte zusätzlich einen GPS-Tracker am Halsband, als er am Freitag in der Ortslage von Stadecken unterwegs war. Der GPS-Tracker konnte, ohne den Kater, von einer aufmerksamen Zeugin aufgefunden werden. Nachdem das Gerät ausgelesen wurde, besteht nun er Verdacht, dass Dusty am Freitagnachmittag gegen 15:59 Uhr im Bereich der Beethovenstraße gestohlen wurde.

Dusty kann wie folgt beschrieben werden:

- graues, kurzes, gepflegtes Fell - auffällige, hellgrüne Augen - kleiner schwarzer Punkt auf der Nase

Wer hat im genannte Zeitraum im Bereich der Beethovenstraße eine verdächtige Beobachtung gemacht oder kann sonst irgendwie zum Wiederauffinden des Katers beitragen? Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

