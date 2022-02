Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schüsse in der Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr wurden der Polizei mehrere schussähnliche Geräusche in der Mainzer Oberstadt im Bereich der Berliner Straße gemeldet. Eine Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers war zufällig in der Nähe und konnte eine vierköpfige Personengruppe feststellen, die beim Erblicken des Streifenwagens wegrannte. Nachdem weitere Funkstreifen alarmiert worden waren, konnten die Personen eingeholt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass einer der 13 bis 14 Jahre alten Jungs kleine Böller dabei hatte. Es handelte sich um erlaubnisfreie Böller, die im Anschluss vernichtet wurden. Die Kinder wurden von der Polizei ihren Eltern übergeben.

