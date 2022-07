Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Portmonee aus Pkw gestohlen; Schneverdingen: Portmonee weg; Benefeld: Gegenstände aus Schuppen gestohlen; Vierde: Traktorauspuff abgebaut und mitgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.07.2022 Nr. 2

15.07 / Portmonee aus Pkw gestohlen

Schwarmstedt: Aus einem unverschlossenen Pkw, der an der Rosenstraße abgestellt war, entwendeten Unbekannte am Freitag, in der Zeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr ein Portmonee mit Bargeld. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

18.07 / Portmonee weg

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Montag, gegen 16.00 Uhr in der Lidl-Filiale an der Harburger Straße ein Portmonee aus einer Handtasche. Die Handtasche lag im Einkaufswagen. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

18.07 / Gegenstände aus Schuppen gestohlen

Benefeld: In dem Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag drangen Unbekannte in einen Schuppen am Danziger Weg ein und entwendeten ein Pedelec "Focus", einen Akku und ein lilafarbenes Stand-Up-Paddle-Board. Der Schaden wird auf rund 3.650 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

15.07 / Traktorauspuff abgebaut und mitgenommen

Vierde: Von Donnertag auf Freitag entwendeten Unbekannte auf einem Hof in Vierde von einem Traktor der Marke John Deere den Auspuff. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell