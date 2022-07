Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Brand eines Mehrparteienhauses, Soltau: Baugerüst gestohlen, Schneverdingen: Beschuldigter droht auch Polizeibeamten, Munster: Einbrecher in Supermarkt

Heidekreis (ots)

15.07.2022 / Brand eines Mehrparteienhauses

Walsrode: Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr brach im Keller eines Mehrparteienhauses in der Dr.-Schomerus-Straße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Die im Gebäude befindlichen Mieter mussten zum Teil durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus ihren Wohnungen evakuiert werden, da das Treppenhaus infolge der erheblichen Rauchentwicklung nicht mehr betreten werden konnte. Eine Mieterin erlitt leichte Verletzungen. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Durch die erforderliche Sperrung der Dr-Schomerus-Straße kam es im Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Umleitungsstrecke zwischen Walsrode und Visselhövede. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

15.07.2022 / Beschuldigter droht auch Polizeibeamten

Schneverdingen: Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurden Polizeibeamte wegen einer Körperverletzung in die Bahnhofstraße in Schneverdingen gerufen. Der im Nahbereich angetroffene, alkoholisierte Beschuldigte sprach auch weiterhin Drohungen und Beleidigungen zum Nachteil der Streitpartei und der eingesetzten Polizeibeamten aus. Er wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten und beschädigte einen Streifenwagen. Gegen den 34-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

12.-15.07.2022 / Baugerüst gestohlen

Soltau: Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit vom 12.-15.07.2022 ein Baugerüst, sowie mehrere Rollen Dampfsperrfolie von einer Baustelle in der Erich-Kästner-Straße gestohlen. Täterhinweise können Sie an die Polizei Soltau richten unter 05191-93800.

15.07.2022 / Fahrerflucht

Soltau: Am Freitag gegen 11:30 Uhr kam es beim Einbiegen in die Bergstraße an der Einmündung Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei touchierte ein schwarzer Mercedes-Benz einen blauen Pkw unbekannten Herstellers, wodurch leichter Sachschaden entstand. Der Fahrer des blauen Fahrzeugs entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise von Zeugen bitte unter Tel: 05191-93800 an die Polizei Soltau.

17.07.2022 / Einbrecher in Supermarkt

Munster: In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in einen Supermarkt am Kohlenbissener Grund ein und entwendeten dort diverse Waren aus dem Sortiment. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Munster nimmt Hinweise zu der Tat unter folgender Telefonnummer entgegen: 05192/9600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell