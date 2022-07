Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Meinholz: Neun Motorsägen gestohlen; Neuenkirchen: Halle aufgehebelt - Geräte gestohlen; Bad Fallingbostel: Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.07.2022 Nr. 1

14.07 / Neun Motorsägen gestohlen

Meinholz: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag aus einem Schuppen eines Betriebes in Meinholz insgesamt neun Motorsägen. Um an die Sägen zu gelangen, hebelten sie zuvor eine Schuppentür auf. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

14.07 / Halle aufgehebelt - Geräte gestohlen

Neuenkirchen: In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte ein Fenster einer Fahrzeug- und Gerätehalle eines Betriebes an der Falshorner Straße auf. Aus der Halle entwendeten sie Geräte im Wert von rund 15.000 Euro, darunter eine Kettensäge, eine Motorsense und eine Trennmaschine. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

13.07 / Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte im PPS-Fahrzeug (Police-Pilot-System) zeichneten mit ihrem Videosystem am Mittwochabend, gegen 20.20 Uhr einen Motorradfahrer auf der Platzrandstraße in Richtung Ostenholz auf. Der 63-Jährige wurde mit vorwerfbaren 145 km/h in der dortigen 70-km/h-Zone gemessen, d.h., die Toleranzwerte sind hier schon abgezogen. Die Polizei geht von einer Vorsatzhandlung aus, was die Strafe verdoppeln würde.

15.07 / Sommerzeit ist Fake-Shop-Zeit

Heidekreis: Bei der Polizei im Heidekreis werden derzeit viele Anzeigen erstattet, bei denen Kaufwillige auf Fake-Shops hereingefallen sind. Die vermeintlichen Schnäppchenangebote kommen der Jahreszeit entsprechend aus den Bereichen Gartenbedarf, Fahrrad, Reisen und Reisezubehör (Koffer). Denkbar ist jedoch auch jeder andere Bereich, in dem sehr günstige Angebote offeriert werden. Die Polizei rät daher zur Prüfung der Firmen vor dem Kauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell