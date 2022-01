Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bäckerei +++

Oldenburg (ots)

Eine Bäckerei an der Staustraße war im Laufe des vergangenen Wochenendes Tatort eines Einbruchs. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und dem frühen Montagmorgen (4.30 Uhr) zunächst eine rückwärtige Tür aufgehebelt und waren auf diese Weise ins Gebäude eingedrungen. In der Bäckerei brachen die Diebe gewaltsam einen Tresor auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Täter konnten anschließend entkommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. (144617)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell