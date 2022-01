Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Aufmerksamer Mitarbeiter hilft älterem Herren +++ - Polizei lobt vorbildliches Verhalten -

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag erschien an der Tankstelle in Apen ein älterer Herr, der sich zunächst bei dem Mitarbeiter der Tankstelle recht normal nach dem Datum erkundigte. Im Verlaufe des Gespräches wurde der Mitarbeiter jedoch sehr schnell hellhörig und erkannte sodann, dass der ältere Herr offensichtlich desorientiert war und somit eventuell Hilfe benötigte. Bevor dann die Polizei informiert werden konnte, erschienen zufällig Kunden im Tankshop, denen der ältere Herr bekannt ist. Diese unterstützten sogleich den besorgten Mitarbeiter, indem sie anboten, den Herren nach Hause zu bringen. Damit aber nicht genug: Den fürsorglichen Mitarbeiter ließen diese Eindrücke jedoch nicht los, da er sich große Sorgen um den betagten Herren und seine Lebenssituation machte. Folgerichtig rief er die Polizei, die wenig später vor Ort erschien und sich die Situation eindrucksvoll schildern ließ. Da durch die unterstützenden Kunden auch die Adresse bekannt war, suchte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Westerstede die Wohnanschrift in Apen auf. Dort trafen sie auch auf den älteren Herren, der sich einerseits über den Besuch der Polizei wunderte, anderseits aber auch froh war, einen netten sonntäglichen Plausch führen zu können. Die Polizeibeamtin und der -beamte konnten dann auch weitere Informationen gewinnen und sich vom Wohlergehen des älteren Herren überzeugen. Ein ganz besonderer Dank gilt dem Mitarbeiter der Aper Tankstelle, der die Orientierungslosigkeit des älteren Herren erkannte und dann auch fürsorglich sowie vorbildlich gehandelt hat. Ein Beweis mehr, dass der aufmerksame Mitarbeiter nicht nur sein Herz am rechten Fleck trägt, sondern auch konsequent und herzlich gehandelt hat. Die Polizei Westerstede hat sich daher auch bereits persönlich bei dem vorbildlichen Helfer und seinem Chef bedankt, der natürlich zu Recht sehr stolz auf seinen gewissenhaften Mitarbeiter ist.

