POL-HK: Munster: Ausbildung zum/zur Verkehrshelfer/in erfolgreich abgeschlossen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.19.07.2022 Nr. 1

Munster: Noch vor Beginn der Sommerferien absolvierten 22 Schüler und Schülerinnen des Jahrgangs 7 und 8 am Gymnasium Munster erfolgreich ihre Ausbildung zu Verkehrshelfenden. In einem dreitägigen Kurs wurden sie von dem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder, in das Aufgabenfeld der Schülerlotsen eingewiesen. Es galt dabei Themen zur Lotsentätigkeit, Verkehrsregeln und -zeichen, das Berechnen der Anhaltewege von Fahrzeugen und Erste Hilfe zu erarbeiten, ehe es auch an das praktische Üben an den zukünftigen Einsatzstellen ging. Die Schüler*Innen zeigten viel Freude und Engagement an ihrer zukünftigen Tätigkeit, die auch ein gewisses Maß an Vorbild und Verantwortung voraussetzt. Das Erlernte wurde am Ende noch einmal in einem Prüfungsbogen abgefragt, ehe die Teilnehmenden ein Zertifikat ausgehändigt bekamen. Verkehrshelfende gibt es bereits seit 1953. Sie versehen ihren Dienst freiwillig und tragen durch ihren Einsatz zur Unfallvermeidung bei, denn seit der Einführung des Lotsendienstes hat es an den gesicherten Übergängen keinen tödlichen Unfall gegeben. Zu den Aufgabenbereichen gehören die Sicherung von Überwegen und an Bushaltestellen sowie die Schulwegsicherung.

