POL-HK: Munster: Einbruch in Supermarkt; Bispingen

A7: Betrunken auf der Autobahn

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.07.2022 Nr. 1

17.07 / Einbruch in Supermarkt

Munster: In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt an der Kohlenbissener Straße ein, gelangten in den Verkaufsraum und entwendeten Tabakwaren, Parfum und Handys. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9720.

17.07 / Betrunken auf der Autobahn

Bispingen / A7: Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagmittag einen 34jährigen Autofahrer auf der A7, Bereich Bispingen, Fahrtrichtung Hannover. Zuvor soll es zu Beinaheunfällen gekommen sein, unter anderem soll der Mann rechts überholt haben. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2.24 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

