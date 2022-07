Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mit geklautem Schlüssel Fahrzeug geöffnet; Bad Fallingbostel: In Wohnung eingebrochen; Soltau

A7: Lebensältere Autofahrende in gefährlichen Situationen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.07.2022 Nr. 1

20.07 / Mit geklautem Schlüssel Fahrzeug geöffnet

Bad Fallingbostel: Unbekannte begaben sich am Mittwochabend, zwischen 22.35 und 22.52 Uhr in den Dartclub an der Vogteistraße und entwendeten unter anderem einen Pkw-Schlüssel, ein Kreditkartenetui, eine Darttasche mit drei Dartsets und ein Handy. Mit dem Schlüssel öffneten sie den vor dem Gebäude abgestellten Pkw Audi, durchsuchten ihn und entwendeten eine geringe Menge Hartgeld. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

20.07 / In Wohnung eingebrochen

Bad Fallingbostel: In der Zeit zwischen dem 13. und 20.07.22 begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Oerbker Berg, hebelten eine Wohnungstür auf, betraten und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

20.07 / Lebensältere Autofahrende in gefährlichen Situationen

Soltau / A7: Am Mittwoch gerieten lebensältere Menschen auf der A 7 im Bereich Soltau in gefährliche Situationen. Ein 86jähriger Norderstedter kam gegen 12.45 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Ost mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und landete im Grünstreifen. Der Fahrer und seine 87jährige Beifahrerin kamen aufgrund ihres Allgemeinzustandes in ein Krankenhaus. Gegen 15.00 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Autofahrerin im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Hannover extreme Schlangenlinien fuhr und dabei beidseitig die Leitplanken touchierte. Die 79jährige Frau aus Winsen/Luhe hatte einen medizinischen Notfall und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Zu einer konkreten Gefährdung Dritter kam es in beiden Fällen nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell