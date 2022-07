Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Ellingen: Halle aufgehebelt; Walsrode: Durch Oberlicht eingedrungen; Schneverdingen: Schmierereien an Schule; Eickeloh: Mit 3,81 Promille am Steuer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.07.2022 Nr. 1

26.07 / Halle aufgehebelt

Ellingen: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Dienstag die Tür einer Halle in Ellingen auf, verschafften sich Zutritt und durchsuchten sie nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

26.07 / Durch Oberlicht eingedrungen

Walsrode: In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.07.22 und Dienstag, 26.07.22 drangen Einbrecher gewaltsam über das Oberlicht der Eingangstür in ein Haus an der Brüggemannstraße ein und durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

26.07 / Schmierereien an Schule

Schneverdingen: Unbekannte beschmierten in der Zeit zwischen Montag, 13.00 Uhr und Dienstag, 07.00 Uhr die Fassade, mehrere Sitzbetonblöcke und den überdachten Fahrradständer der Kooperativen Gesamtschule Am Timmerrahde mit schwarzer und orangener Farbe. Dabei wurde unter anderem der Tag "MJM" aufgebracht. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

26.07 / Mit 3,81 Promille am Steuer

Eickeloh: Polizeibeamte überprüften am Dienstag eine Frau aus Eickeloh, die Zeugen zufolge mit einem Pkw gefahren sein soll und dabei unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch, der 3,81 Promille anzeigte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

27.07 / Zeugen gesucht: Pkw überschlägt sich

Schneverdingen: Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 22.07.2022, gegen 17.40 Uhr auf der Straße Wiesentrift ereignete. Eine 18jährige Autofahrerin war mit ihrem blauen Daewoo in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr in einer Kurve ein Fahrzeug entgegenkam, das zu weit links fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts auf den Grünstreifen aus, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Sie geriet auf die Grünfläche neben der Straße, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde die Heranwachsende leicht verletzt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Die Polizei Schneverdingen bittet den Flüchtigen sowie Zeugen des Geschehens sich unter 05193/982500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell